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Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

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Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане
13:03   8 Февраля 2020
Весь мир

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

Глава Минздрава Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает телеканал BFMTV в субботу, 8 февраля.

Уточняется, что заболели четыре взрослых и один ребенок. По словам Бузен, их состояние не тяжелое.

Вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV  впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце минувшего года. ВОЗ уже признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. В России зарегистрированы два случая, оба — у граждан Китая.

Ранее сообщалось о смерти гражданки США в Ухане.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#франция #коронавирус

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