Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

Глава Минздрава Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает телеканал BFMTV в субботу, 8 февраля.

Уточняется, что заболели четыре взрослых и один ребенок. По словам Бузен, их состояние не тяжелое.

Вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце минувшего года. ВОЗ уже признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. В России зарегистрированы два случая, оба — у граждан Китая.

Ранее сообщалось о смерти гражданки США в Ухане.