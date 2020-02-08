Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Житель Чувашии взял в кредит три миллиона рублей, чтобы перевести мошенникам

Житель Чувашии взял в кредит три миллиона рублей, чтобы перевести мошенникам

 Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Хайруллиным проходит в Казани

Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Хайруллиным проходит в Казани
Почти 20 граждан Казахстана обратились к врачам после массовой драки

Почти 20 граждан Казахстана обратились к врачам после массовой драки

 Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане
Житель Чувашии взял в кредит три миллиона рублей, чтобы перевести мошенникам

Житель Чувашии взял в кредит три миллиона рублей, чтобы перевести мошенникам

 Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Хайруллиным проходит в Казани

Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Хайруллиным проходит в Казани
Почти 20 граждан Казахстана обратились к врачам после массовой драки

Почти 20 граждан Казахстана обратились к врачам после массовой драки

 Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились во Франции

Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане
12:45   8 Февраля 2020
Россия

Малькевич призвал закрепить понятие языка вражды на законодательном уровне

Малькевич призвал закрепить понятие языка вражды на законодательном уровне

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал Россию учиться на ошибках Казахстана после массовых беспорядков, которые произошли в ночь на 8 февраля на юге республики.

Глава министерства информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что причиной стал обыкновенный бытовой конфликт, который вылился в массовые беспорядки и из-за которого погибли восемь человек. По его словам, блогеры и СМИ должны пресекать распространение фейковой информации в Сети и призывы к экстремизму и насилию. Абаев также заявил, что после случившегося интернет могут заполонить вбросы и старые видеозаписи, выдаваемые за новые.

Малькевич призвал закрепить понятие языка вражды на законодательном уровне

По мнению Александра Малькевича, России нужно учиться на ошибках соседей и законодательно закрепить понятие языка вражды — так называемого hate speech. Глава ФЗНЦ говорит, что массовые беспорядки организуются в соцсетях, поэтому такое нужно пресекать на законодательном уровне.

«Нам надо усовершенствовать свое законодательство. Сегодня оно регулирует многое, что происходит в оффлайне, да и в онлайне действуют нормы, нарушение которых приводит к реальным срокам. Например, за призывы к экстремизму и разжигание вражды. Но этого, как показывает жизнь, недостаточно», — цитирует Александра Малькевича Федеральное агентство новостей (ФАН).

Общественник считает, что пока в России все происходящее в интернете регулируется лишь на бумагах, реальных рычагов нет. По его мнению, нужны модераторы, которые будут самостоятельно защищать интернет от hate speech.

«Я готов в феврале провести обсуждение этого вопроса на площадке Общественной палаты РФ», — резюмировал Малькевич.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...