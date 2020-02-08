Малькевич призвал закрепить понятие языка вражды на законодательном уровне

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал Россию учиться на ошибках Казахстана после массовых беспорядков, которые произошли в ночь на 8 февраля на юге республики.

Глава министерства информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что причиной стал обыкновенный бытовой конфликт, который вылился в массовые беспорядки и из-за которого погибли восемь человек. По его словам, блогеры и СМИ должны пресекать распространение фейковой информации в Сети и призывы к экстремизму и насилию. Абаев также заявил, что после случившегося интернет могут заполонить вбросы и старые видеозаписи, выдаваемые за новые.

По мнению Александра Малькевича, России нужно учиться на ошибках соседей и законодательно закрепить понятие языка вражды — так называемого hate speech. Глава ФЗНЦ говорит, что массовые беспорядки организуются в соцсетях, поэтому такое нужно пресекать на законодательном уровне.

«Нам надо усовершенствовать свое законодательство. Сегодня оно регулирует многое, что происходит в оффлайне, да и в онлайне действуют нормы, нарушение которых приводит к реальным срокам. Например, за призывы к экстремизму и разжигание вражды. Но этого, как показывает жизнь, недостаточно», — цитирует Александра Малькевича Федеральное агентство новостей (ФАН).

Общественник считает, что пока в России все происходящее в интернете регулируется лишь на бумагах, реальных рычагов нет. По его мнению, нужны модераторы, которые будут самостоятельно защищать интернет от hate speech.