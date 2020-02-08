Винник выходит из голодовки

Россиянин Александр Винник, которого экстрадировали из Греции во Францию, начал выходить из голодовки и принимать пищу. Об этом рассказал посл РФ в Париже Алексей Мешков в субботу, 8 февраля.

По его словам, сотрудники консульского отдела посольства регулярно посещают Винника в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер. Россиянину разрешено звонить по стационарному телефону на согласованные с судьей номера родственников и адвокатов. В палате также есть телевизор, который показывает французские каналы.

Сам Винник назвал отношение к себе «корректным», отметил Машков агентству РИА Новости.

Винника экстрадировали из Греции во Францию 24 января. Суд в Париже 29 января оставил его под арестом. На следующий день Винник отказался прекращать голодовку в знак протеста против ущемления его прав в европейских судах.

МИД России заявил, что Москва будет добиваться от Парижа выдачи россиянина.

Напомним, Винника арестовали в Греции в 2017 году по обвинению Соединенных Штатов в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую биржу криптовалют BTC-e. Россиянин считает, что не нарушал никаких американских законов.