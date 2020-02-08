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Почти 20 граждан Казахстана обратились к врачам после массовой драки

Почти 20 граждан Казахстана обратились к врачам после массовой драки

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12:12   8 Февраля 2020
Россия

Депутат Шерин назвал обвинения НАТО в космической угрозе со стороны РФ смехотворными

Депутат Шерин назвал обвинения НАТО в космической угрозе со стороны РФ смехотворными

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал обвинения НАТО в космической угрозе Западу со стороны России смехотворными. По словам парламентария, очередная байка Североатлантического альянса позволит им в очередной раз нарастить оборонный бюджет.

«Когда США хотят освоить бюджеты и "попытаться где-то завладеть полностью ситуацией", то они объясняют это борьбой против "угрожающей" России», — цитирует парламентария RT.

Депутат говорит, что заявления НАТО совершенно беспочвенны.

Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что Запад находится под угрозой из космоса, так как поблизости от его спутников проводят маневры космические корабли России и Китая.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #нато #политика #госдума рф #шерин

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