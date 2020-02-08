Почти 20 граждан Казахстана обратились к врачам после массовой драки

После массовой драки на юге Казахстана обратились в больницу Киргизии 18 человек, включая 17 казахстанских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского Минздрава в субботу, 8 февраля.

Напомним, конфликт произошел в граничащем с Киргизией Кордайском районе между местными жителями. По последним данным, восемь человек погибли, 40 пострадали.

По данным Минздрава, 10 пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Остальные восемь человек после оказания помощи были отправлены на амбулаторное лечение.