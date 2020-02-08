Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в китайском городе Ухань, откуда и началось распространение заболевания. Сообщение об этом передает Центральное телевидение Китая.

Ожидается, что первые пациенты поступят в госпиталь уже 8 февраля. Как сообщили медики, в новой больнице разместят лишь тех, у кого диагноз пневмонии официально подтвержден и установлено, что заболевание возникло из-за коронавируса. Инфекционный госпиталь экстренно построили в пригороде Уханя, большая его часть выделена для пациентов, также есть отдельные постройки для медицинского персонала и техники. Для медиков сделали более 260 комнат, в каждой из которых установлено три двухъярусные кровати.

Само здание поделено на 32 секции, они рассчитаны на 1500 пациентов, также отдельно есть помещение для тяжелых больных. Обслуживать больницу предстоит одной тысяче врачей и медсестер. Ранее в Ухани заработал первый госпиталь, рассчитанный на одну тысячу заболевших, его построили за десять дней.

Согласно официальным данным на утро субботы, 8 февраля, в Китае количество заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, достигло 34,5 тысячи человек, скончались 722 человека, более 1600 выздоровели и выписаны из медучреждений.