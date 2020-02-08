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11:27   8 Февраля 2020
Россия

Джон Салливан заявил, что приоритет его работы в улучшении отношений РФ и США

Джон Салливан заявил, что приоритет его работы в улучшении отношений РФ и США

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что приоритет его работы в улучшении российско-американских отношений. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК.

По словам Салливана, цель его работы заключается в том, чтобы остановить спад в отношениях между Москвой и Вашингтоном и постараться их улучшить.

«Совместная работа США и России — это сегодня абсолютная необходимость, это моя приоритетная задача», — заявил новый американский посол.

Как отметил дипломат, он будет содействовать незамедлительному выправлению диалога между Россией и Соединенными Штатами, а начинать эту работу «нужно уже сегодня», не дожидаясь президентских выборов в США в ноябре 2020 года или других событий в политике.

Дипмиссия Джона Салливана в Москве стартовала в середине января 2020 года, 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. До того, как стать американским послом в РФ, Салливан был первым заместителем госсекретаря США, а в дипмиссии трудился Джон Хантсман, который ушел в отставку летом 2019 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #весь мир #джон салливан

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