Эксперты назвали вакансии с самой высокой зарплатой

Эксперты составили список вакансий, где зарплата может достигать 800 тысяч рублей. Подборку сделал портал hh.ru.

На такую сумму может рассчитывать главный инженер нефтеперерабатывающего завода, а также гендиректор/СЕО в Новосибирске.

Советнику директора по работе с банками, которого ищут в Москве, готовы платить от полумиллиона рублей до вычета налогов. В столице также требуется E-commerce-директор, который может рассчитывать на зарплату от 400 тысяч до миллиона рублей в месяц.

По данным hh.ru, директор по производству в Екатеринбурге может зарабатывать от 400 до 650 тысяч рублей в месяц. Такая же сумма предлагается финансовому директору в Москве. Главному геологу на Чукотке предлагают зарплату от 400 до 450 тысяч рублей до вычета налогов.