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11:05   8 Февраля 2020
Россия

Правительство одобрило решение Минфина о выделении 10 миллиардов рублей госуниверситетам

Правительство одобрило решение Минфина о выделении 10 миллиардов рублей госуниверситетам

Российское правительство одобрило решение министерства финансов о выделении десяти миллиардов рублей для государственных университетов и модернизацию их инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее Минфин разработал проект, согласно которому госуниверситетам выделят десять миллиардов рублей. Деньги пойдут на капремонт зданий, а также проведение мероприятий по антитеррористической защищенности вузов.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в сообщении кабинета министров.

Ранее вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что деньги заложены в бюджет на 2020 год. На встрече со студентами в Сочи в конце января президент РФ Владимир Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах, а не «раздувать» столичные университеты.

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Автор: Ольга Воскресенская
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