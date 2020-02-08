Гражданка США умерла от коронавируса в Ухане

Гражданка Соединенных Штатов умерла в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане. Об этом сообщило посольство США в Пекине в субботу, 8 февраля.

Уточняется, что смерть наступила 6 февраля. Погибшей было около 60 лет. Другие подробности о ее личности дипведомство не привело «из уважения к частной жизни семьи».

Вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце минувшего года. ВОЗ уже признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. В России зарегистрированы два случая, оба — у граждан Китая.

По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали 722 человека, заболели 36 546 человек.