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Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

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Гражданка США умерла от коронавируса в Ухане
10:45   8 Февраля 2020
Россия

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму 2019 — 2020, таковы итоги отчета московского метеобюро. В 6:00 температура воздуха в районе ВДНХ опустилась до -13,3 градуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные метеостанции.

Предыдущий температурный рекорд отметили в ночь с 6 на 7 февраля, когда в столице похолодало до 9,6 градуса ниже нуля.

В течение субботы, 8 февраля, в Москве и Московской области потеплеет до -5...-7 градусов, ожидается переменная облачность, гололедица, осадков не будет. В ночь на 9 февраля ожидается от -9 до -14 градусов, местами — до -19. При этом днем в воскресенье резко потеплеет до нуля, возможны осадки — снег с дождем.

Накануне синоптики пообещали москвичам на выходные хорошую погоду для прогулок на лыжах.

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Автор: Ольга Воскресенская
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