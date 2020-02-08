Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

Экс-депутат Рады Олег Ляшко назвал ложью утверждение о заслуге правительства Украины в снижении цены на газ для потребителей. Об этом он заявил в субботу, 8 февраля, в эфире телеканала «112 Украина».

Политик уверен, что более низких цен удалось добиться из-за падения цен на голубое топливо в странах Европы. По словам Ляшко, в случае нового увеличения рыночных цен на газ, граждане Украины снова станут платить больше.

«Цена в платежках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе», — сказал экс-парламентарий.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание с «Газпромом» контракта на транзит позволило стабилизировать ситуацию на рынке.