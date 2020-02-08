Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперты назвали вакансии с самой высокой зарплатой

Эксперты назвали вакансии с самой высокой зарплатой

Джон Салливан заявил, что приоритет его работы в улучшении отношений РФ и США

Джон Салливан заявил, что приоритет его работы в улучшении отношений РФ и США
Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

 МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики

МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики
Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

 Гражданка США умерла от коронавируса в Ухане

Гражданка США умерла от коронавируса в Ухане
Эксперты назвали вакансии с самой высокой зарплатой

Эксперты назвали вакансии с самой высокой зарплатой

Джон Салливан заявил, что приоритет его работы в улучшении отношений РФ и США

Джон Салливан заявил, что приоритет его работы в улучшении отношений РФ и США
Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

 МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики

МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики
Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

Второй специальный госпиталь для лечения коронавируса открыли в Ухане

 Гражданка США умерла от коронавируса в Ухане

Гражданка США умерла от коронавируса в Ухане
10:32   8 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

Ляшко обвинил правительство Украины в обмане населения о снижении цен на газ

Экс-депутат Рады Олег Ляшко назвал ложью утверждение о заслуге правительства Украины в снижении цены на газ для потребителей. Об этом он заявил в субботу, 8 февраля, в эфире телеканала «112 Украина».

Политик уверен, что более низких цен удалось добиться из-за падения цен на голубое топливо в странах Европы. По словам Ляшко, в случае нового увеличения рыночных цен на газ, граждане Украины снова станут платить больше.

«Цена в платежках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе», — сказал экс-парламентарий.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание с «Газпромом» контракта на транзит позволило стабилизировать ситуацию на рынке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украины #ляшко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...