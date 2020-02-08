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Трамп уволил трех сотрудников Белого дома за свидетельства против него в рамках импичмента

Трамп уволил трех сотрудников Белого дома за свидетельства против него в рамках импичмента

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10:24   8 Февраля 2020
Весь мир

Трамп уволил трех сотрудников Белого дома за свидетельства против него в рамках импичмента

Трамп уволил трех сотрудников Белого дома за свидетельства против него в рамках импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил несколько сотрудников Белого дома за то, что они свидетельствовали против него в рамках процедуры импичмента, инициированной демократами. Об этом пишет агентство Associated Press.

Речь идет о трех сотрудниках администрации: представителе Совета по национальной безопасности Александере Виндмане, его брате Юджине, который работал в адвокатской службе Белого дома, а также о постпреде США при ЕС Гордоне Сандленде. Первых двух пригласили в администрацию и предложили покинуть пост, Сандерленда просто поставили перед фактом о том, что Трамп отзывает его с должности.

Ранее в пресс-службе администрации президента США сообщили, что Трамп рад окончанию разбирательства по импичменту и «кому-то придется за это заплатить».

На этой неделе большинство членов Сената США проголосовали против импичмента президента США Дональда Трампа, который обвинялся в злоупотреблении властью и общественным доверием, а также в препятствовании расследованию, проводимому американским Конгрессом.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #весь мир #импичмент

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