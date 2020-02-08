Депутат Вострецов предложил повысить сумму пособий на содержание опекаемых детей-сирот

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает поднять сумму на ежемесячное пособие для содержания опекаемых детей-сирот. Парламентарий уверен, что необходимо законодательно закрепить норму, по которой размер ежемесячных денежных выплат будет соответствовать величине прожиточного минимума ребенка в данном субъекте федерации, либо превышать эту величину.

Сейчас в законе прописаны различные виды стимулирования усыновителей и опекунов. Единовременное пособие составляет около 20 тысяч рублей, выплата в 150 тысяч полагается за усыновление ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет или нескольких детей. Также опекаемые дети получают по 20 тысяч рублей из регионального бюджета каждый месяц. Проверка показала, что в Сибирском федеральном округе размер таких выплат сильно ниже прожиточного минимума детей, установленного в регионе.

Вострецов предлагает повысить размер ежемесячных выплат и уравнять их с прожиточным минимумом или сделать больше. По словам парламентария, скоро по инициативе президента РФ Владимира Путина в Конституции закрепят размер МРОТ, равный прожиточному минимуму, при этом в стране по-прежнему проживает порядка 50 тысяч детей-сирот. Вострецов говорит, что не все семьи, которые берут к себе ребят из детских домов, могут позволить себе это, даже если они являются родственниками.

«В законопроекте речь идет о том, чтобы выплачивать пособие на ребенка, который приходит в семью опекунов, не важно родственников или нет, в размере равном прожиточному минимуму на ребенка, установленному в регионе. Сейчас во многих субъектах страны это не так», — цитирует Вострецова Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам парламентария, увеличение ежемесячных пособий не ударит по карману региональных бюджетов, они не понесут дополнительных расходов, так как их компенсируют уменьшением денежных ассигнований на содержание в детских домах. Депутат считает, что развитие патронатных систем сдерживается размером ежемесячных денежных выплат.

«Патронатные семьи решают сложнейшие задачи по социально-психологической адаптации детей сирот в обществе, которые не могут быть решены в рамках детских домов. При этом средние нормативы на содержание ребенка в стационарных учреждениях колеблются от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Если направить часть этих средств опекунам, то детские дома опустеют», — заключает депутат Вострецов.

По мнению депутата, приемные семьи при этом нужно контролировать и проверять, чтобы пособия шли на обеспечение ребенка, и чтобы эта система не становилась бизнесом.