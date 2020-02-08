МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики

МВД Казахстана озвучило статистику после массовой драки на юге республики, которая произошла в селе Масанчи Кордайского района накануне вечером.

По данным министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, в результате массовой драки погибли восемь человек, 40 человек получили огнестрельные ранения и травмы. По факту хулиганства задержано 47 местных жителей, у них изъяты два охотничьих ружья, уточнили в полиции Казахстана.

«При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения», — заявил глава МВД Казахстана.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что в правительстве создана специальная комиссия по расследованию инцидента, ее возглавил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев.