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МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики

МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики

 Токаев поручил создать правительственную комиссию после массовой драки на юге Казахстана

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9:30   8 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики

МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики

МВД Казахстана озвучило статистику после массовой драки на юге республики, которая произошла в селе Масанчи Кордайского района накануне вечером.

По данным министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, в результате массовой драки погибли восемь человек, 40 человек получили огнестрельные ранения и травмы. По факту хулиганства задержано 47 местных жителей, у них изъяты два охотничьих ружья, уточнили в полиции Казахстана.

«При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое  — огнестрельные ранения», — заявил глава МВД Казахстана.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что в правительстве создана специальная комиссия по расследованию инцидента, ее возглавил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #чп #мвд #казахстан #массовая драка

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