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МВД Казахстана рассказало подробности массовой драки на юге республики

 Токаев поручил создать правительственную комиссию после массовой драки на юге Казахстана

Токаев поручил создать правительственную комиссию после массовой драки на юге Казахстана
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9:12   8 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Токаев поручил создать правительственную комиссию после массовой драки на юге Казахстана

Токаев поручил создать правительственную комиссию после массовой драки на юге Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию после массовой драки на юге республики. Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 февраля, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана.

По данным местной полиции, между местными жителями завязалась драка, которая стала массовой. Благодаря вмешательству правоохранителей конфликт удалось погасить, начато расследование о хулиганстве, полиция устанавливает главных зачинщиков и участников массовой драки.

В соцсетях появились видео, на которых слышны выстрелы и видны горящие дома. Пользователи соцсетей писали, что драка носит межнациональный характер, так как в районе инцидента проживают граждане дунганской национальности.

Как отметил Токаев, драка произошла между местными жителями, есть погибшие и пострадавшие. Сейчас ситуация находится под контролем правоохранителей. Президент республики поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев. Токаев подчеркнул, что сейчас необходимо выяснить причину спора, а также решить вопросы социально-экономического и гуманитарного характера.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #чп #казахстан #массовая драка #токаев

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