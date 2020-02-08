Токаев поручил создать правительственную комиссию после массовой драки на юге Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию после массовой драки на юге республики. Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 февраля, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана.

По данным местной полиции, между местными жителями завязалась драка, которая стала массовой. Благодаря вмешательству правоохранителей конфликт удалось погасить, начато расследование о хулиганстве, полиция устанавливает главных зачинщиков и участников массовой драки.

В соцсетях появились видео, на которых слышны выстрелы и видны горящие дома. Пользователи соцсетей писали, что драка носит межнациональный характер, так как в районе инцидента проживают граждане дунганской национальности.

Как отметил Токаев, драка произошла между местными жителями, есть погибшие и пострадавшие. Сейчас ситуация находится под контролем правоохранителей. Президент республики поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев. Токаев подчеркнул, что сейчас необходимо выяснить причину спора, а также решить вопросы социально-экономического и гуманитарного характера.