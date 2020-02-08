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9:08   8 Февраля 2020
Россия

ДТП унесло жизни трех человек в Воронежской области

ДТП унесло жизни трех человек в Воронежской области

ДТП с участием маршрутки на трассе «Дон» в Воронежской области стала причиной гибели трех человек, еще шестеро пострадали, рассказали ТАСС в субботу в ЕДДС Верхнемамонского района.

«ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло неподалеку от села Варваровки. Три человека погибли и шесть пострадали», — сообщили в ЕДДС.

Отмечается, что пострадавшие с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу.

По информации пресс-службы управления МЧС РФ по Воронежской области, об аварии стало известно в 01:03 по московскому времени. Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАН». Погибли водитель микроавтобуса и два его пассажира.

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Автор: Мария Милкевич
#авария

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