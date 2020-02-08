Генерал НАТО заявил о российской космической угрозе Западу

Запад находится под угрозой из космоса, так как поблизости от его спутников проводят маневры российские и китайские космические корабли, сказал глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата в интервью газете Washington Examiner.

Генерал заявил, что альянс может представить существование «множества разных способов и видов агрессии в космосе», которые, безусловно, угрожают союзникам.

Издание сообщает, что недавно Россия якобы отправила на орбиту небольшой спутник, который следит за разведывательным аппаратом США.