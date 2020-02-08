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Генерал НАТО заявил о российской космической угрозе Западу

Генерал НАТО заявил о российской космической угрозе Западу

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8:11   8 Февраля 2020
Весь мир

Генерал НАТО заявил о российской космической угрозе Западу

Генерал НАТО заявил о российской космической угрозе Западу

Запад находится под угрозой из космоса, так как поблизости от его спутников проводят маневры российские и китайские космические корабли, сказал глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата в интервью газете Washington Examiner.

Генерал заявил, что альянс может представить существование «множества разных способов и видов агрессии в космосе», которые, безусловно, угрожают союзникам.

Издание сообщает, что недавно Россия якобы отправила на орбиту небольшой спутник, который следит за разведывательным аппаратом США.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», – подытожил Ланата.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #нато #космос

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