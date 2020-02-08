Байден призвал сохранять НАТО для противодействия России в Восточной Европе

Вашингтон должен сохранять НАТО единым для противостояния России в Восточной Европе, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от демократов на должность главы государства.

«НАТО распадется, если мы не победим Трампа [на выборах]. Поэтому у НАТО реальные неприятности. НАТО нужна нам не только для обеспечения безопасности, нам нужна НАТО, чтобы не позволить России наращивать свое влияние на Восточную Европу так, как это происходило раньше», — сказал он.

По его словам, раньше США не просто препятствовали приходу СССР в Европу, а прилагали все усилия, чтобы там «не воцарилась клептократия». Бывший вице-президент выразил мнение, что военное присутствие США в «горячих точках» должно быть минимальным и преследовать цель противодействия террористам.

Напомним, Трамп постоянно критиковал страны — участницы НАТО за недостаточное финансирование коллективной обороны альянса.