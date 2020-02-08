Граждане Китая не смогут путешествовать на круизных лайнерах Royal Carribean

Американская туристическая компания Royal Carribean отказала гражданам КНР в возможности подниматься на борт своих круизных лайнеров из-за коронавируса, говорится в пятницу в заявлении на официальном сайте компании.

«В феврале 2020 года любой владелец паспорта КНР, Гонконга или Макао не сможет пользоваться нашими лайнерами вне зависимости от места жительства», — сообщает компания.

Уточняется, что гости, посещавшие материковый Китай, Гонконг или Макао в течение последних 15 дней, а также пассажиры с симптомами, похожими на грипп, пройдут дополнительную проверку.