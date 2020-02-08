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 Граждане Китая не смогут путешествовать на круизных лайнерах Royal Carribean

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Авиаэксперт считает, что вертолет депутата Хайруллина мог рухнуть в результате диверсии

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Проект по увольнению главы НАБУ размещен на сайте украинской Рады

 Четыре ополченца погибли в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ

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Байден призвал сохранять НАТО для противодействия России в Восточной Европе

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 Граждане Китая не смогут путешествовать на круизных лайнерах Royal Carribean

Граждане Китая не смогут путешествовать на круизных лайнерах Royal Carribean
6:26   8 Февраля 2020
Весь мир

Граждане Китая не смогут путешествовать на круизных лайнерах Royal Carribean

Граждане Китая не смогут путешествовать на круизных лайнерах Royal Carribean

Американская туристическая компания Royal Carribean отказала гражданам КНР в возможности подниматься на борт своих круизных лайнеров из-за коронавируса, говорится в пятницу в заявлении на официальном сайте компании.

«В феврале 2020 года любой владелец паспорта КНР, Гонконга или Макао не сможет пользоваться нашими лайнерами вне зависимости от места жительства», — сообщает компания.

Уточняется, что гости, посещавшие материковый Китай, Гонконг или Макао в течение последних 15 дней, а также пассажиры с симптомами, похожими на грипп, пройдут дополнительную проверку.

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Автор: Мария Милкевич
#коронавирус

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