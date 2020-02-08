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Итальянские власти допрашивают экипаж судна, задержанного за ввоз турецкого оружия в Ливию

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5:28   8 Февраля 2020
Весь мир

Итальянские власти допрашивают экипаж судна, задержанного за ввоз турецкого оружия в Ливию

Итальянские власти допрашивают экипаж судна, задержанного за ввоз турецкого оружия в Ливию

Италия ведет расследование в отношении экипажа корабля, который был задержан в итальянском порту Генуя за контрабанду турецкого оружия в Ливию.

Как сообщает издание «La Repubblica», итальянские правоохранители допросили капитана, который попросил убежища после задержания судна.

Сейчас полиция изучает маршрут судна при помощи функции геолокации на мобильных телефонах экипажа, поскольку система связи и локации на самом корабле была отключена, прежде чем судно вошло в территориальные воды Ливии.

Напомним, флагман ВМС Франции авианосец «Шарль де Голль» на прошлой неделе обнаружил транспортный корабль «Bana» под ливанским флагом и сопровождавшие его турецкие суда, двигавшиеся в направлении Триполи.

По данным итальянских СМИ, один из моряков с задержанного корабля пришел в морской полицейский участок в порту Генуи с просьбой о защите и политическом убежище. В обмен он пообещал предоставить информацию о том, что он видел, находясь на борту, в связи с незаконной поставкой турецкого оружия в Ливию.

СМИ уточняют, что ведется расследование. Данный инцидент может быть квалифицирован как «международная торговля оружием».

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Автор: Мария Милкевич
#турция #корабль #ливия #оружие

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