Французский историк сказал, что в России помнят историю и чтят ветеранов, как нигде в мире

Россияне помнят и уважают свою историю и ценят ветеранов, как никто в мире, заявил корреспонденту РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.

«Все, что касается солдат, их жертв, — это все очень помнят и берегут. Во Франции, в Европе эта тема никого не волнует. Еще в США помнят своих героев, но там другой уровень пропаганды», — отметил он.

Малиновский подчеркнул, что в России в каждой семье кто-то погиб, но несмотря на опустошение Россия всегда выходила победителем и поэтому не забывает отдавать дань памяти своим героям.

Он добавил, что «во Франции ветераны не встречают такого почета». Подростки мало знают не только о ветеранах Второй мировой войны, но и о войнах в целом.

Историк напомнил, что в 1916 году во время Первой мировой войны российский экспедиционный корпус помогал французским союзникам на западном фронте защищать регион Шампань-Арденны.