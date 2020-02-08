Посол РФ в Вашингтоне призвал американских дипломатов работать в созидательных целях

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских дипломатов не забывать, что нужно оставить следующим поколениям более высокий уровень отношений и действовать в созидательных целях.

Об этом он заявил в пятницу на церемонии возложения цветов к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско накануне Дня дипломатического работника, который приходится на 10 февраля.

Российский дипломат подчеркнул, что именно созидательную работу, а не «попытки вашингтонских политиканов «сколотить» сомнительный капитал на конфронтации с Россией в образе нового геополитического врага» потомки сочтут заслугой.

«Тем не менее приятно вспоминать те славные страницы в истории наших двух стран, когда их объединяли теплые и открытые отношения. Не сомневаюсь, что наши столь близкие — соседние — народы ждет в будущем эпоха дружественного и партнерского взаимодействия», — отметил Антонов.

Он добавил, что со времен Бодиско главная задача российских дипломатов в США осталась прежней, и это развитие конструктивного диалога между Вашингтоном и Москвой.