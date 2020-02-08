Проект по увольнению главы НАБУ размещен на сайте украинской Рады

Верховная рада Украины зарегистрировала на своем сайте проект постановления об увольнении Артема Сытника с поста директора украинского Национального антикоррупционного бюро.

В сентябре 2019 года суд в Ровенской области обязал Сытника выплатить 135 долларов штрафа из-за его незадекларированного «элитного» отдыха в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны». Однако он счел эту меру незаконным и подал апелляцию. После внесения своего имени в госреестр коррупционеров Сытник заявил, что оспорит это решение в Европейском суде по правам человека.

Рада может уволить главу антикоррупционного бюро по предложению не менее 150 депутатов, для принятия решения хватит 226 голосов. Подписи под проектом поставили 216 депутатов, сейчас он находится «на рассмотрении руководства».