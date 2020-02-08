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Сотрудник СНБ уволен после дачи показаний против Трампа

Сотрудник СНБ уволен после дачи показаний против Трампа

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0:42   8 Февраля 2020
Весь мир

Сотрудник СНБ уволен после дачи показаний против Трампа

Сотрудник СНБ уволен после дачи показаний против Трампа

Подполковник, сотрудник Совета национальной безопасности Александер Виндман уволен из Белого дома после дачи показаний против американского лидера Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, передает в пятницу агентство Reuters, ссылаясь на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена.

Как ранее писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе дела, Белый дом планирует представить увольнение Виндмана как меру по сокращению штата сотрудников СНБ, не имеющую никакого отношения к даче показаний против Трампа.

«Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше, — заявил защитник подполковника. — Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #импичмент #снб сша

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