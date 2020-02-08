Сотрудник СНБ уволен после дачи показаний против Трампа
Подполковник, сотрудник Совета национальной безопасности Александер Виндман уволен из Белого дома после дачи показаний против американского лидера Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, передает в пятницу агентство Reuters, ссылаясь на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена.
Как ранее писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе дела, Белый дом планирует представить увольнение Виндмана как меру по сокращению штата сотрудников СНБ, не имеющую никакого отношения к даче показаний против Трампа.
«Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше, — заявил защитник подполковника. — Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду».