Сотрудник СНБ уволен после дачи показаний против Трампа

Подполковник, сотрудник Совета национальной безопасности Александер Виндман уволен из Белого дома после дачи показаний против американского лидера Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, передает в пятницу агентство Reuters, ссылаясь на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена.

Как ранее писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе дела, Белый дом планирует представить увольнение Виндмана как меру по сокращению штата сотрудников СНБ, не имеющую никакого отношения к даче показаний против Трампа.