Турецкое транспортное судно под флагом Ливана, снабдившее ПНС Ливии очередной партией оружия, задержано в порту итальянского города Генуя. По данным агентства France Presse, это корабль Bana.

Транспортник в сопровождении двух военных кораблей Турции прибыл в Триполи и у ливийского побережья был обнаружен ВМС Франции, о чем сразу же уведомили власти. Президент страны Эммануэль Макрон заявил о недовольстве Анкарой, которая не сдержала обещание, данное на берлинской конференции в Берлине, прекратить поставки оружия в Ливию.

По предварительной информации, задержанный транспортник доставил в Триполи бронетранспортеры, оружие и боеприпасы. Известно также, что судовая документация была подделана для сокрытия фактов незаконной перевозки вооружений. Сейчас с судовыми журналами работают итальянские следователи.

Напомним, что ООН ввела запрет на поставки оружия в Ливию, препятствующие восстановлению мира в стране. Однаку Турция регулярно нарушает эмбарго, чтобы поддержать режим так называемого Правительства нацсогласия Ливии. Международные наблюдатели неоднократно засекали грузовые самолеты и корабли, следующие из Турции в Ливию. Также Турция поставляет ПНС сирийских террористов и беженцев для борьбы против Ливийской национальной армии. Число наемников уже достигло порядка шести тысяч.