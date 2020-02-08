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1:48   8 Февраля 2020
Весь мир

Французские ВМС обнаружили корабль, доставивший турецкое оружие в Триполи

Французские ВМС обнаружили корабль, доставивший турецкое оружие в Триполи

Турецкое транспортное судно под флагом Ливана, снабдившее ПНС Ливии очередной партией оружия, задержано в порту итальянского города Генуя. По данным агентства France Presse, это корабль Bana.

Транспортник в сопровождении двух военных кораблей Турции прибыл в Триполи и у ливийского побережья был обнаружен ВМС Франции, о чем сразу же уведомили власти. Президент страны Эммануэль Макрон заявил о недовольстве Анкарой, которая не сдержала обещание, данное на берлинской конференции в Берлине, прекратить поставки оружия в Ливию.

В Италии арестован корабль, перевозивший оружие из Турции в Ливию   По предварительной информации, задержанный транспортник доставил в Триполи бронетранспортеры, оружие и боеприпасы. Известно также, что судовая документация была подделана для сокрытия фактов незаконной перевозки вооружений. Сейчас с судовыми журналами работают итальянские следователи.

В Италии арестован корабль, перевозивший оружие из Турции в Ливию Напомним, что ООН ввела запрет на поставки оружия в Ливию, препятствующие восстановлению мира в стране. Однаку Турция регулярно нарушает эмбарго, чтобы поддержать режим так называемого Правительства нацсогласия Ливии. Международные наблюдатели неоднократно засекали грузовые самолеты и корабли, следующие из Турции в Ливию. Также Турция поставляет ПНС сирийских террористов и беженцев для борьбы против Ливийской национальной армии. Число наемников уже достигло порядка шести тысяч.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #пнс ливии

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