США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa

Вашингтон расширил санкции против Венесуэлы, внеся в черный список авиакомпанию Conviasa и сорок ее самолетов. Об этом в пятницу сообщает Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

«Нелегитимный режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро использует государственную венесуэльскую авиакомпанию Conviasa для организации поездок коррумпированных представителей режима по всему миру с целью активизации поддержки их антидемократических усилий», - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

При этом в ведомстве отметили, что пытаются таким образом ограничить «злоупотребления данными авиалиниями со стороны режима Мадуро», и понимают, что для так как они могут пользоваться услугами других авиаперевозчиков, на которые американские ограничительные меры не распространяются.

«Режим Мадуро реквизировал самолеты Conviasa для продвижения своей собственной политической повестки, в том числе доставлял с их помощью представителей режима в такие страны, как Северная Корея, Куба и Иран», — говорится в заявлении Минфина США.

Авиакомпания Conviasa – самый крупный венесуэльский авиаперевозчик. Попадание в санкционный список Вашингтона означает, что ее активны в США будут заморожены, при этом американским компаниям и физическим лицам теперь запрещено вести с ней бизнес.