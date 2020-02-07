Авиаэксперт считает, что вертолет депутата Хайруллина мог рухнуть в результате диверсии

Специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил Федеральному агентству новостей, что крушение вертолета с депутатом ГД Айратом Хайруллиным на борту могло произойти в результате диверсии.

Напомним, мультимиллионер и зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам погиб в Татарстане в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища при крушении вертолета Bell 407.

На борту были еще двое человек, на месте инцидента работают спасатели. Комиссия Росавиации по расследованию причин крушения рассматривает несколько версий, в частности, человеческий фактор, отказ техники и погодные условия.

Романов отметил, что за состоянием вертолета Хайруллина тщательно следили, поэтому версию о некачественном техобслуживании можно отбросить. Другие две версии, по мнению авиаэксперта, звучат правдоподобнее.

«Но допускаю и политический заказ, диверсию. Потому что вертолеты — это очень сложна я система… Скорее здесь могли сводить какие-то политические счеты. На вертолет могли повлиять извне. Это возможно», — заявил Романов.