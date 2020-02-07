Четыре ополченца погибли в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли в пятницу территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, в результате чего четверо военнослужащих ЛНР были убиты и четверо получили ранения.

Об этом сообщил официальный представитель республиканской Народной милиции Яков Осадчий.

«Сегодня боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ… подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-миллиметра окраины населенного пункта Золотое-5 и позиции Народной милиции ЛНР», — заявил Осадчий журналистам.

Четверо сотрудников Народной милиции в результате обстрела ВСУ погибли на месте, и еще четверо получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Информации о жертвах или пострадавших среди мирного населения республики в настоящее время уточняется.

Также Осадчий добавил, что подразделение противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР уничтожило беспилотный летательный аппарат ВСУ, при помощи которого украинские силовики вели корректировку артиллерийского огня.