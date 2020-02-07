Лавров заявил Мадуро, что его ждут в Москве на торжествах, посвященных Дню Победы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия с нетерпением будет ждать президента Венесуэлы Николаса Мадуро на параде по случаю 75-летия Победы, который пройдет 9 мая 2020 года.

Об этом Лавров сообщил, подводя итоги переговоров с президентом Венесуэлы в Каракасе.

«Мы с нетерпением ждем президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул глава российского МИД.

Также он напомнил, что в марте 2020 года Россия и Венесуэла будут отмечать 75-летний юбилей установления дипломатических отношений. Москва и Каракас, по его словам, уже договорились достойно отметить круглую дату.