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23:18   7 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Козак рассказал о переговорах с Белоруссией по газу и нефти

Козак рассказал о переговорах с Белоруссией по газу и нефти

Делегации РФ и Белоруссии на переговорах в Сочи согласовали условия поставок Минску газа и нефти, рассказал замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Он отметил, что стороны согласились продлить прошлогодние условия поставок, но лишь на 2020 год.

«На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия. Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий», — уточнил Козак.

По его словам, белорусская сторона просила скидки на нефть, но это означает введение государственного регулирования рынка, а постоянно менять правила игры невозможно.

Замглавы администрации президента добавил, что рынок будет регулировать цены и объемы поставок.

В целом, по мнению Козака, переговоры лидеров двух стран прошли позитивно.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #нефть #газ #белоруссия #козак

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