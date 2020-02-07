Козак рассказал о переговорах с Белоруссией по газу и нефти

Делегации РФ и Белоруссии на переговорах в Сочи согласовали условия поставок Минску газа и нефти, рассказал замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Он отметил, что стороны согласились продлить прошлогодние условия поставок, но лишь на 2020 год.

«На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия. Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий», — уточнил Козак.