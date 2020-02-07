Встреча Лаврова и Мадуро проходит в Каракасе

Глава МИД России Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу вечером проводят встречу в резиденции Мирафлорес в Каракасе.

Как сообщает РИА Новости, перед встречей с венесуэльским лидером, Лавров провел встречу с исполнительным вице-президентом Делси Родригес и главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

Накануне Лавров, выступая в Мехико на пресс-конференции по итогам переговоров, заявил, что Москва уже привыкла к регулярным угрозам Вашингтона наказать тех, кто сотрудничает с Венесуэлой.