Козак положительно оценил прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи прошли в весьма позитивном ключе, лидеры стран договорились продолжить переговоры на уровне правительств, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

В ходе переговоров президенты договорились о поставках природного газа из РФ в Белоруссию в этом году на условиях прошлого года.

«Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года», – сказал Козак, уточнив, что эти условия будут действовать только в течение 2020 года.

В то же время Москва не может предоставить Минску скидки на поставки нефти. Это потребовало бы введения госрегулирования соответствующего сектора российской экономики, пояснил Козак. Условия эти меняться не будут, но Правительство России будет содействовать поставкам нефти в Белоруссию.

Ранее страны согласовали цену газа только на январь и февраль этого года. Беларусь получает эти два месяца газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров, как и в прошлом году.