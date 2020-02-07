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22:49   7 Февраля 2020
Россия

Покушение на убийство бизнесмена обернулось для экстремиста Иванютенко 3,5 года колонии

Покушение на убийство бизнесмена обернулось для экстремиста Иванютенко 3,5 года колонии

Невский районный суд в пятницу, 7 февраля, приговорил экстремиста Владимира Иванютенко к 3,5 годам колонии-поселения и обязал выплатить 30 тысяч рублей штрафа по делу о покушении на предпринимателя Евгения Пригожина, сообщают «Невские новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

 

Напомним, в феврале прошлого года правоохранительные органы задержали Владимира Иванютенко по обвинению в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов. В дальнейшем была обнародована видеозапись с камер наблюдения магазина "Пятерочка", на которой видно, как подозреваемый кладет в камеру хранения несколько сотен граммов пластида и элементы взрывного устройства.

Следователи установили, что Иванютенко собирался взорвать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. По первому сценарию он хотел подорвать его автомобиль с помощью радиоуправляемой машинки, а по второму — установить бомбу на одном из предприятий предпринимателя. Также стало известно, что Иванютенко состоял в националистической организации «Антивоенный комитет», а также в запрещенной организации «Артподготовка»*.

Суд заседал 7 февраля на протяжении всего дня с несколькими перерывами и в конечном счете призвал подозреваемого виновным по части 1 статьи 221.1 Уголовного кодекса. Год содержания Иванютенко в СИЗО зачтется ему по схеме «1 день СИЗО за 2 дня колонии-поселения».

* Организация запрещена в России.

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Автор: Мария Милкевич

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