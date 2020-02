Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь

Соединенные Штаты Америки направят в Китай средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности, предназначенные для жителей города Ухань, где с конца прошлого года продолжается вспышка нового типа коронавируса.

Об этом в пятницу в своем микроблоге Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео.

При этом госсекретарь не уточнил, какие именно организации и в каком именно объеме направят в Китай гуманитарную помощь.

Напомним, китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии нового типа в городе Ухань, провинции Хубэй. Как установили специалисты, пневмонию вызывает коронавирус 2019-nCoV.

We have coordinated with U.S. organizations to transport more humanitarian relief to people in Wuhan. Personal protective equipment and other medical supplies donated by these organizations can help save lives in #China and help protect people from the #coronavirus. pic.twitter.com/57SN2TXfLP