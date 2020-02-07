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 Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь

Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь
22:01   7 Февраля 2020
Весь мир

Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь

Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь

Соединенные Штаты Америки направят в Китай средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности, предназначенные для жителей города Ухань, где с конца прошлого года продолжается вспышка нового типа коронавируса.

Об этом в пятницу в своем микроблоге Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Мы скоординировались с организациями в США, чтобы послать дополнительную гуманитарную помощь жителям Уханя. Средства индивидуальной защиты и другие медицинские принадлежности, пожертвованные этими организациями, могут помочь спасти жизней людей в Китае, защитить людей от коронавируса», — написал он.

При этом госсекретарь не уточнил, какие именно организации и в каком именно объеме направят в Китай гуманитарную помощь.

Напомним, китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии нового типа в городе Ухань, провинции Хубэй. Как установили специалисты, пневмонию вызывает коронавирус 2019-nCoV.

 

К настоящему моменту число заразившихся в одном только Китае превысило 31 тысячу человек. 636 заболевших скончались. Также случаи заражения зафиксированы в других странах мира, в том числе в России с коронавирусом госпитализированы два человека.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #китай #госдепартамент #весь мир #гуманитарная помощь #помпео #коронавирус

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