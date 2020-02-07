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Козак положительно оценил прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко

 Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина

Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина
Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

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21:47   7 Февраля 2020
Россия

Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина

Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб сегодня в результате крушения вертолета под Казанью.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — сказал Володин.

Частный вертолет Хайруллина с тремя людьми на борту упал под Казанью. Два человека на борту выжили и находятся в крайне тяжёлом состоянии. По данным МЧС, вертолет Bell 407 в какой-то момент пропал с радаров и разбился. Предварительная причина крушения – плохие метеоусловия.

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Автор: Алина Бранцевич
#вертолет #госдума #володин

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