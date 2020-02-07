Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб сегодня в результате крушения вертолета под Казанью.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — сказал Володин.

Частный вертолет Хайруллина с тремя людьми на борту упал под Казанью. Два человека на борту выжили и находятся в крайне тяжёлом состоянии. По данным МЧС, вертолет Bell 407 в какой-то момент пропал с радаров и разбился. Предварительная причина крушения – плохие метеоусловия.