СК РФ назвал основные версии причин крушения вертолета в Татарстане

Следственный комитет рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия в качестве основных версий причин крушения.

Напомним, ранее в пятницу, 7 февраля, СМИ сообщили, что в результате крушения вертолета в республике Татарстан погиб депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по аграрным делам Айрат Хайруллин.

Также отмечалось, что пилот и помощник депутата остались живы, но находятся в тяжелом состоянии.

Росавиация, говоря о предварительных причинах крушения вертолета, также назвала приоритетной версией неблагоприятные погодные условия.