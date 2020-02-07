Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Козак положительно оценил прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко

Козак положительно оценил прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко

 Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина

Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина
Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

 Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО
Спецслужбы США вынудили Тhe Washington Post удалить статью о похищенных в Ливии россиянах

Спецслужбы США вынудили Тhe Washington Post удалить статью о похищенных в Ливии россиянах

 Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь

Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь
Козак положительно оценил прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко

Козак положительно оценил прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко

 Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина

Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина
Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

 Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО
Спецслужбы США вынудили Тhe Washington Post удалить статью о похищенных в Ливии россиянах

Спецслужбы США вынудили Тhe Washington Post удалить статью о похищенных в Ливии россиянах

 Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь

Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь
21:36   7 Февраля 2020
Россия

СК РФ назвал основные версии причин крушения вертолета в Татарстане

СК РФ назвал основные версии причин крушения вертолета в Татарстане

Следственный комитет рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия в качестве основных версий причин крушения.

Напомним, ранее в пятницу, 7 февраля, СМИ сообщили, что в результате крушения вертолета в республике Татарстан погиб депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по аграрным делам Айрат Хайруллин.

Также отмечалось, что пилот и помощник депутата остались живы, но находятся в тяжелом состоянии.

Росавиация, говоря о предварительных причинах крушения вертолета, также назвала приоритетной версией неблагоприятные погодные условия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#вертолет #россия #следствие #происшествия #крушение #чп #следственный комитет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...