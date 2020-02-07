Лавров сообщил, что Россия поддержит диалог по национальному примирению в Венесуэле

Россия сделает все необходимое, чтобы поддержать работу венесуэльского Национального совета для мирного диалога, который по-прежнему является единственным способом общения власти и оппозиции, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями «круглого стола национального примирения» Венесуэлы.

«Россия готова всемерно поддерживать вашу работу. Убежден, что, если наши усилия будут востребованы в той или иной форме, за нами дело не станет», — подчеркнул российский дипломат.

Лавров уверен, что парламентские выборы в Венесуэле в 2020 году являются единственным шансом радикальной оппозиции остаться на политической арене.

По его мнению, амбиции ряда политиков нельзя ставить выше интересов общества в целом. Лавров добавил, что рассчитывает на общий подход к определению обновленного состава Национального избирательного совета и в Национальную ассамблею в 2020 году.

Лавров напомнил, что народ Венесуэлы устал от противостояния, призывов к уличным протестам и заграничных вторжений, и отметил, что в формате круглого стола уже удалось договориться о целом ряде практических решений по возврату в конституционное русло и преодолению раскола.