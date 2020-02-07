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Козак положительно оценил прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко

Козак положительно оценил прошедшие в Сочи переговоры Путина и Лукашенко

 Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина

Председатель Госдумы выразил соболезнования семье погибшего Хайруллина
Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

 Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО
Спецслужбы США вынудили Тhe Washington Post удалить статью о похищенных в Ливии россиянах

Спецслужбы США вынудили Тhe Washington Post удалить статью о похищенных в Ливии россиянах

 Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь

Помпео сообщил, что США направят в Ухань гуманитарную помощь
21:37   7 Февраля 2020
Россия

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию о домашнем насилии

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию о домашнем насилии

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Закон о домашнем насилии — "за" и "против"», которая пройдет в понедельник, 10 февраля, в 14.00 в Санкт-Петербурге, по адресу: Приморский проспект, дом. 78, корпус 5.

На пресс-конференции будут обсуждаться поправки в уголовное и административное законодательство России, которые позволят наказывать домашних тиранов. Разные специалисты озвучат разные оценки количества жертв домашнего насилия в России. 

Как в действительности обстоят дела с домашним насилием и как с ним бороться на пресс-конференции будут выяснять депутаты Госдумы, юристы, журналисты, активисты общественных организаций, чиновники и специалисты силовых структур.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех политических направлений.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Аккредитоваться на мероприятие можно по контактам: presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. 

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Автор: Алина Бранцевич
#пресс-конференция #домашнее насилие #патриот

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