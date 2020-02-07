Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию о домашнем насилии

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Закон о домашнем насилии — "за" и "против"», которая пройдет в понедельник, 10 февраля, в 14.00 в Санкт-Петербурге, по адресу: Приморский проспект, дом. 78, корпус 5.

На пресс-конференции будут обсуждаться поправки в уголовное и административное законодательство России, которые позволят наказывать домашних тиранов. Разные специалисты озвучат разные оценки количества жертв домашнего насилия в России.

Как в действительности обстоят дела с домашним насилием и как с ним бороться на пресс-конференции будут выяснять депутаты Госдумы, юристы, журналисты, активисты общественных организаций, чиновники и специалисты силовых структур.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех политических направлений.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Аккредитоваться на мероприятие можно по контактам: presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16.