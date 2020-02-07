Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Польских политиков нужно привлечь к ответственности за снос памятников советским солдатам, которые освобождали Польшу от Гитлера. Об этом заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

«Это политические мерзавцы, для которых нет ничего святого. Они наживают политический капитал на крови и готовят информационное поле к юбилею Победы», — сказал сенатор.

Морозов считает, что действия Польши относительно ВОВ заслуживают самой жесткой реакции РФ. По мнению сенатора, против Польши нужно ввести санкции, а ответственных за снесение памятников объявить персонами нон грата и привлечь к уголовной ответственности.