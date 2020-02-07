Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

 Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина
Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

 Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО
РФ отправит в Китай два миллиона медицинских масок

РФ отправит в Китай два миллиона медицинских масок

 Эрдоган скрывает переброску боевиков в Ливию боясь, что РФ внесет этот вопрос в Совбез ООН

Эрдоган скрывает переброску боевиков в Ливию боясь, что РФ внесет этот вопрос в Совбез ООН
Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

 Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина
Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

 Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО
РФ отправит в Китай два миллиона медицинских масок

РФ отправит в Китай два миллиона медицинских масок

 Эрдоган скрывает переброску боевиков в Ливию боясь, что РФ внесет этот вопрос в Совбез ООН

Эрдоган скрывает переброску боевиков в Ливию боясь, что РФ внесет этот вопрос в Совбез ООН
20:35   7 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Польских политиков нужно привлечь к ответственности за снос памятников советским солдатам, которые освобождали Польшу от Гитлера. Об этом заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

«Это политические мерзавцы, для которых нет ничего святого. Они наживают политический капитал на крови и готовят информационное поле к юбилею Победы», — сказал сенатор.

Морозов считает, что действия Польши относительно ВОВ заслуживают самой жесткой реакции РФ. По мнению сенатора, против Польши нужно ввести санкции, а ответственных за снесение памятников объявить персонами нон грата и привлечь к уголовной ответственности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#польша #морозов #памятники вов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...