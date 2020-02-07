РФ отправит в Китай два миллиона медицинских масок

Россия отправит два миллиона медицинских масок в Китай, где распространяется эпидемия коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок», — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что на сегодняшний день в РФ производится достаточное для россиян количество масок. По его словам, сейчас в РФ выпускают 900 тысяч масок в сутки, но при необходимости, этот показатель можно увеличить до миллиона.

Ранее стало известно, что цены российские аптеки подняли цены на маски в 68 регионах страны. В некоторых аптеках маски подорожали в 15 раз. ФАС пригрозила производителям и продавцам медицинских масок штрафом до 15 процентов от выручки выручки от реализации этого товара за незаконное поднятие цен на продукт. По состоянию на 7 февраля, в Китае зарегистрировано 31 тысячи заразившихся, 636 человек скончались.