Спецслужбы США вынудили Тhe Washington Post удалить статью о похищенных в Ливии россиянах

Крупнейшее американское издание The Washington Post под давлением Агентства национальной безопасности (АНБ) США вынуждено было удалить опубликованное письмо к главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу с требованием освободить похищенных в Триполи россиян. Об этом автор открытого письма, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты РФ Александр Малькевич сообщил изданию Накануне.ру.

В письме Малькевич призвал Сарраджа соблюдать достигнуты на конференции в Берлине договоренности и освободить незаконно удерживаемых в Ливии российских граждан — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Материал опубликовал The Washington Post, однако на следующий день он был удален.

По словам Александра Малькевича, он общался с журналистами WP, которые согласились опубликовать письмо в рамках спецпроекта, получив также денежные средства.

«Мы общались с журналистами, с редакторами, которые всё это готовили. И они были рады, довольны и счастливы, потому что получили эксклюзивный материал. Они готовы были поддержать требование о защите российских исследователей от террористов. При этом никто не отрицал, что он был опубликован за деньги как спецпроект, для того, чтобы не подвести журналистов и тех работников масс-медиа США, которые пытаются хотя бы быть нейтральными и не ангажированными», — рассказал Малькевич.

Вскоре после того, как материал вышел в свет, с Малькевичем связались представители издания и сообщили, что "есть проблемы", о которых не могут рассказать, но публикацию придется убрать.

«Чуть позже мне по своим каналам среди коллег журналистов удалось узнать, что снятие материала было под давлением представителей Агентства Национальной Безопасности США. И на самом деле даже ссылки на этот материал были вычищены из медиапространства США, в том числе, как и любое упоминание того, что сейчас происходит в Ливии. Для нас это потрясение, мы видим, как американская пресса вычищает информацию о жертвах террористов в Ливии, возможно, это происходит из-за того, что мы знаем, кто развязал эту бойню в 2011 году», — сетует глава ФЗНЦ.

Через несколько дней с Александром Малькевичем связались для интервью репортеры из другого крупного сетевого издания в США — BuzzFeed.

«Я дал максимально развернутое интервью. Но материал снова очень медленно писали. Он даже не вышел в тот день, о котором шла речь. Я связался с журналистами и они тоже стали говорить что есть проблемы, но они их преодолеют. В итоге вместо четверга, статья вышла в пятницу и была совершенно противоположной от той которая планировалась. Большинство из того, что должно было войти в нее – включая мои слова – просто выбросили смысл поменялся кардинально», - объясняет Малькевич.

В итоге статья, о которой в первоначальном варианте говорилось, в том числе о цензуре в американских СМИ, оказалась антироссийской.

Малькевич говорит, что журналисты из BuzzFeed затем признались, что статью «подправили» по указке спецслужб.

«На условиях анонимности они говорят, что мы потом расскажем правду, объясним, что произошло. Но все дают понять, что оказывается колоссальное давление на американских журналистов. И возвращаясь к теме The Washington Post, я хочу напомнить, что в начале 70-х годов журналисты этой газеты, смогли вызвать целую серию резонансных событий. По сути, они тогда свалили Никсона, американского президента. А сейчас они не могут побороть спецслужбы, которые не дают им давать даже нейтральную информацию. Даже оплаченную, чтобы отвести подозрение от самих журналистов», — говорит глава ФЗНЦ.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в мае 2018 года, когда они проводили социологическое исследование в Ливии в соответствии со всеми законами. Россиян поместили в тюрьму «Митига», которую контролируют боевики, связанные с так называемым МВД ПНС Ливии. До сих пор гражданам РФ не предъявлено никакого обвинения.