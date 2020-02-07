Эрдоган скрывает переброску боевиков в Ливию боясь, что РФ внесет этот вопрос в Совбез ООН

Несмотря на неопровержимые доказательства, Турция отрицает переброску сирийских наемников в Ливию из-за страха, что Россия внесет этот вопрос в Совбез ООН. Такое мнение политолог Юрий Самонкин высказал в интервью «Слову и Делу».

Самонкин считает, что своими противоправными действиями Турция пользуется ослаблением влияния США в регионе и хочет взять под свое влияние исторические территории, некогда принадлежавшие Османской империи. При этом президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган зря не принимает во внимание, что за мир Ливии выступают Россия и Иран.

«Мне кажется, при турецкой власти ситуация в Ливии не поменяется: США уходят и приходят турецкие интересы. Но Эрдоган не учитывает тот факт, что в регионе работают и страны астанинского формата. Невозможно играть в единоличную геополитическую игру по управлению ситуации в регионе без посредников в этом вопросе, коими являются Россия и Иран, в первую очередь», — рассказал Самонкин.

Ранее Эрдоган открыто переправлял оружие и боевиков главе ПНС Файезу Сарраджу, а теперь решительно отрицает свою помощь «правительству». Политолог объяснил это страхом перед Россией и Ираном, которые могут вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение в Совбезе ООН, и тогда Турция может из «миротворца» превратиться в пособника ливийских террористов.

«Эта ситуация выходит на уровень международного обсуждения, и, мне кажется, при вынесении Россией и Ираном определенных резолюций на уровне Совета Безопасности ООН, Турция начнет утрачивать политические очки, превращаясь из «страны-миротворца», как она изначально себя позиционировала по сирийскому кризису, которая борется с экспансией курдов и террористов, в страну, которая теневым образом заигрывает с террористами», — сказал спикер.

Ранее сирийский наемник рассказал, что Турция продолжает переправлять наемников в Ливии. Кроме того, вместе с сирийскими джихадистами на стороне ПНС выступают и турецкие офицеры.