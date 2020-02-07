Власти КНР выделили 28 миллионов долларов на лечение пациентов с коронавирусом

Китайский государственный комитет по развитию и реформам направил 200 миллионов юаней (28,57 миллиона долларов) на помощь в лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом в провинции Хубэй.

По информации комитета, деньги выделили из центрального бюджета, чтобы помочь госпиталю Тунцзи, в котором лечат зараженных пациентов в тяжелом состоянии. Также нужно построить отделение для тяжелобольных в больнице провинции Хубэй.