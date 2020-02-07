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Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

Сенатор призвал наказать ответственных за снос памятников советским солдатам в Польше

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19:30   7 Февраля 2020
Весь мир

Власти КНР выделили 28 миллионов долларов на лечение пациентов с коронавирусом

Власти КНР выделили 28 миллионов долларов на лечение пациентов с коронавирусом

Китайский государственный комитет по развитию и реформам направил 200 миллионов юаней (28,57 миллиона долларов) на помощь в лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом в провинции Хубэй.

По информации комитета, деньги выделили из центрального бюджета, чтобы помочь госпиталю Тунцзи, в котором лечат зараженных пациентов в тяжелом состоянии. Также нужно построить отделение для тяжелобольных в больнице провинции Хубэй.

«В частности, на покупки неинвазивных дыхательных аппаратов, электрокардиомониторов и другого важного оборудования», — объяснили в комитете.

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Автор: Анатолий Кубарев
#помощь #китай #пациенты #коронавирус

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