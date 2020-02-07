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19:19   7 Февраля 2020
Россия

Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжились в президентской резиденции  в Красной поляне с участием опоздавшей российской делегации.

7 февраля стороны проводят переговоры по актуальным вопросам взаимного сотрудничества, в том числе в рамках договора о Союзном государстве. Президенты встретились тет-а-тет, а позже присоединились к белорусской делегации. Российская делегация опоздала на переговоры из-за плохой погоды. Путин и Лукашенко прервали переговоры, чтобы поучаствовать в товарищеском матче по хоккею, в котором команда президентов победила со счетом 13:4

В состав белорусской делегации входят первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол в Москве Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. С российское стороны в переговорах принимают участие глава Минэнерго Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #сочи #лукашенко

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