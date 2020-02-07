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19:04   7 Февраля 2020
Россия

Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане, сообщил источник ТАСС в Госдуме.

«По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

С Хайруллиным летели еще два человека – пилот и пассажир. Они выжили, но находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу.

По данным МЧС, вертолет Bell 407 в какой-то момент пропал с радаров и разбился. Причина крушения пока неизвестна.

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Автор: Алина Бранцевич
#госдума #татарстан #казань #bell

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