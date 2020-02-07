Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане, сообщил источник ТАСС в Госдуме.

«По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

С Хайруллиным летели еще два человека – пилот и пассажир. Они выжили, но находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу.

По данным МЧС, вертолет Bell 407 в какой-то момент пропал с радаров и разбился. Причина крушения пока неизвестна.