Товарищеский хоккейный матч, в котором на лед вышли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, закончился победой команды глав государств со счетом 13:4.

Игра звезд отечественного хоккея проходила на льду ледового дворца «Большой» в Сочи. Президенты играли в одной команде против многократных чемпионов мира и Олимпиад: Ирека Гимаева, Александра Голикова, Николая Макарова, Сергея Макарова, Александра Могильного и Александра Якушева.

В свою очередь, в команде президентов играли Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Кожевников, Андрей Коваленко, Алексей Гусаров, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общение Путина и Лукашенко происходит регулярно в рабочем режиме. По словам Пескова, президенты созванивались на Новый год, чтобы поздравить друг друга. По окончании матча Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке.

7 февраля стороны провели переговоры по актуальным вопросам взаимного сотрудничества, в том числе в рамках договора о Союзном государстве. Президенты встретились тет-а-тет, а позже присоединились к белорусской делегации. Российская делегация не участвовала в переговорах из-за плохой погоды.