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19:06   7 Февраля 2020
Весь мир

Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

Председателя Совета Безопасности ООН Марка Пекстена шокировало решение властей Туниса отозвать коллегу Монсефа Баати. Об этом он сообщил в пятницу, 7 февраля. 

«Я слышал эти новости​​​. Я был весьма шокирован, услышав об этом. Я не знаю всех подробностей, причин, которые за этим стоят. Но он был очень хорошим коллегой»,  — сказал председатель СБ ООН.

Ранее Министерство иностранных дел Туниса освободило от должности постоянного представителя страны при ООН Монсефа Баати в связи с отсутствием координации действий с внешнеполитическим ведомством. По информации МИД, Монсефа Баати уволили исключительно из-за профессиональных качеств.

«Я действительно очень сожалею в связи с тем, что он уезжает», — резюмировал Марк Пекстен.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #общество #тунис #сб оон

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