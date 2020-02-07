Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

Председателя Совета Безопасности ООН Марка Пекстена шокировало решение властей Туниса отозвать коллегу Монсефа Баати. Об этом он сообщил в пятницу, 7 февраля.

«Я слышал эти новости​​​. Я был весьма шокирован, услышав об этом. Я не знаю всех подробностей, причин, которые за этим стоят. Но он был очень хорошим коллегой», — сказал председатель СБ ООН.

Ранее Министерство иностранных дел Туниса освободило от должности постоянного представителя страны при ООН Монсефа Баати в связи с отсутствием координации действий с внешнеполитическим ведомством. По информации МИД, Монсефа Баати уволили исключительно из-за профессиональных качеств.