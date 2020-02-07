Транспортная прокуратура сообщила о выжившем в крушении вертолета под Казанью

Частный вертолет депутата Айрата Хайруллина с тремя людьми на борту упал под Казанью. Вертолет разрушен, но один человек ходит на месте крушения. Об этом сообщила представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

«Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг», – сказала Иванова.

По ее словам, спасательному вертолету пока не удалось приземлиться на месте аварии. Представители «Единой России» сообщили, что у них пока нет информации о том, находился ли в упавшем вертолёте Хайруллин.