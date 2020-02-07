Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в ДТП в Кузбассе

Автомобиль, который перевозил детскую хоккейную команду из Магадана, попал в аварию в Новокузнецком районе Кемеровской области. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что в ДТП попали автомобили Lada Kalina и Hyundai Grand Starex. В результате аварии погиб водитель автомобиля Lada Kalina, а семеро пассажиров минивэна были госпитализированы.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково города Новокузнецк», — говорится в сообщении.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.