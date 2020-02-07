Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

 Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина
Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

 Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы
Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

 Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса

Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса
Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

 Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина
Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

 Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы
Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

 Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса

Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса
18:31   7 Февраля 2020
Россия

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в ДТП в Кузбассе

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в ДТП в Кузбассе

Автомобиль, который перевозил детскую хоккейную команду из Магадана, попал в аварию в Новокузнецком районе Кемеровской области. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. 

Отмечается, что в ДТП попали автомобили Lada Kalina и Hyundai Grand Starex. В результате аварии погиб водитель автомобиля Lada Kalina, а семеро пассажиров минивэна были госпитализированы. 

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково города Новокузнецк», — говорится в сообщении. 

На данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дети #авария #дтп #общество #кемеровская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...